Аким Мангистауской области Серикбай Трумов привился "Спутником V"

Сегодня аким Мангистауской области Серикбай Трумов привился от COVID-19. Глава региона вакцинировался "Спутником V". По его словам, самочувствие – отличное, он продолжает работу, сообщает zakon.kz.

Единственный выход из затянувшей всю планету в свои сети пандемии – это вакцинация. Сегодня я по совету врачей получил прививку. Чувствую себя хорошо, никаких побочных эффектов не наблюдаю. Продолжаю свою работу в привычном темпе. Если каждый из нас вовремя вакцинируется, то коллективный иммунитет не даст вирусу распространиться и именно это решение может повлиять на завершение мировой пандемии, - отметил С. Трумов.

Глава региона призвал мангистаусцев пройти вакцинацию.

К слову, на днях в регион было доставлено 11 тыс. доз вакцины "Спутник V".

Сегодня в Актау, Жанаозене и районных центрах работают специально подготовленные прививочные кабинеты. Дополнительно будут открываться передвижные прививочные пункты в крупных торговых домах, в спортивных школах, колледжах, ТРК "Актау", выездные бригады будут работать в Центре обслуживания населения, РПП "Атамекен". Жители региона могут посетить любой из прививочных кабинетов, независимо от района, в котором они проживают, и получить вакцину против короновируса. пресс-служба акима Мангитсауской области