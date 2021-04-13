Нужно ли вакцинированным казахстанцам сдавать ПЦР-тест за рубежом

В интервью корреспонденту zakon.kz официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Ержан Байтанаев подробно рассказал о том, нужно ли вакцинированным казахстанцам за рубежом сдавать ПЦР-тест.

- Нужно ли будет сдавать ПЦР-тест казахстанцам за рубежом, которые получили первый компонент вакцины от коронавируса, а также тем казахстанцам, которые получили оба компонента? Нужно ли сдавать тест казахстанцам, которые получили оба компонента и подождали 40 дней до выработки иммунитета?

- На сегодняшний день всем авиапассажирам, возвращающимся в Республику Казахстан, необходимо иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-обследования на коронавирусную инфекцию, в том числе вакцинированным и/или переболевшим ранее. Это связано с имеющимися случаями повторного заражения COVID-19 как за рубежом, так и в Казахстане.

- Где казахстанец-турист может посмотреть и распечатать информацию о том, что он поставил себе два укола и у него есть иммунитет?

- Электронный паспорт вакцинации (ЭПВ) – это медицинская история вакцинации, то есть данные о проведении вакцинации против КВИ ведутся в электронном формате в централизованной информационной системе Министерства здравоохранения РК. В ЭПВ содержатся сведения о гражданине, виде вакцины, которую он получил, этапности процедуры проведения вакцинации. ЭПВ для казахстанцев доступен в приложении eGov Mobile на трех языках (русский, казахский, английский). При этом, ЭПВ можно распечатать только после получения двух доз вакцины.

- Действителен ли наш паспорт вакцинации за рубежом?

- На сегодняшний момент в мире нет единых правил и требований по ЭПВ, в связи с чем, говорить о его "действительности" за рубежом нет оснований. В настоящее время, по информации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, рассматривается вопрос интеграции казахстанского ЭПВ и его интеграции с международными системами, в частности – ведутся переговоры с Международной ассоциацией воздушного транспорта IATA.

- Несмотря на полученные два компонента вакцины и образовавшийся иммунитет, стоит ли казахстанцам за рубежом носить маски и соблюдать санитарные правила той страны, где он находится?

- По предварительным прогнозам и данным публикации зарубежных ученых для достижения коллективного иммунитета, который позволит снизить заболеваемость КВИ, необходимо провакцинировать до 60% взрослого населения.

При достижения порогового уровня коллективного иммунитета и стабилизации эпидемиологической ситуации по КВИ можно говорить о снятии ограничительных мер.

Поэтому привитым людям необходимо продолжать соблюдать все ограничительные меры: ношение масок, социальная дистанция, гигиена рук и др.