Рост цен на бензин вызвал возмущение депутата

Правительству необходимо принять безотлагательные меры для стабилизации ситуации на рынке ГСМ, а Агентству по защите и развитию конкуренции провести расследование на предмет ценового сговора и картельных соглашений на рынке ГСМ. Об этом заявил в своем депутатском запросе Альберт Рау к заместителю премьер-министра Роману Скляру на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент zakon.kz.

Как пояснил Рау, его депутатский запрос связан с наблюдающимся в последнее время неуклонным ростом цен на бензин на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Как известно, с начала года к сегодняшнему дню стоимость бензина марки АИ-92 возросла со 150 тенге в Алматы до 168 тенге за литр, в Нур-Султане – до 170 тенге, в Актау - до 172 тенге, в городе Атырау - нефтяной столице страны - стоимость этой марки бензина повысилась до 200 тенге, - констатировал он.

По его словам, если ранее такие скачки цен профильным ведомством объяснялись импортозависимостью, плановыми ремонтными работами на том или ином нефтеперерабатывающем заводе, то в этот раз причиной называют последствия аварийной остановки технологических установок на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, вызвавших рост биржевых цен на бензин.

Мы не сомневаемся, что всегда можно найти "объективные причины" производственных неполадок. Но, наш взгляд, от этого не должны страдать рядовые владельцы автотранспорта. Кроме того, повышение цен на бензин оказывает мультипликативный эффект на конечную цену широкой линейки тарифов, товаров и услуг, от чего опять же страдают простые потребители. При этом после новостей о росте цен на бензин министерство энергетики распространило сообщение, что ведомство не в ответе за стоимость ГСМ. В сообщении, в частности, говорится, цитирую: "На сегодняшний день цены на внутреннем рынке нефтепродуктов не регулируются и определяются рынком на основе спроса и предложений. Конечная цена для потребителей складывается на основании оптовой стоимости нефтепродукта, всех транспортных расходов до АЗС, хранение на нефтебазах, расходы розничного реализатора, а также акцизы и налоги". Конец цитаты, - указал мажилисмен.

На его взгляд, это "странная", а если напрямую - "беззубая" позиция профильного ведомства свидетельствует об отсутствии у него внятной стратегии и адекватных мер реагирования на рост цен на бензин.

В связи с этим Рау считает, что правительству необходимо принять срочные меры для стабилизации ситуации на рынке ГСМ. Также требуется выработать и внедрить эффективные механизмы регулирования цен на бензин. Вдобавок совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции провести расследование на предмет ценового сговора и картельных соглашений на рынке ГСМ.

Оксана Скибан, Нур-Султан