Десять тысяч тонн муки выделит Казахстан Кыргызстану в качестве гумпомощи

Проект постановления Правительства РК "Об оказании официальной гуманитарной помощи Кыргызской Республике" подготовили в Казахстане, передает zakon.kz.

В связи со сложившейся ситуацией в Кыргызской Республике, Правительство Республики Казахстан постановляет:

Разбронировать из государственного материального резерва для оказания официальной гуманитарной помощи Кыргызской Республике муку пшеничную высшего сорта в объеме 5 094 (пять тысяч девяносто четыре) тонн и первого сорта в объеме 4 906 (четыре тысячи девятьсот шесть) тонн, говорится в документе.

Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 апреля.