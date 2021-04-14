В Алматы снизилась преступность

С начала 2021 года преступность в Алматы снизилась на 27,7%, передает zakon.kz.

Об этом сообщил начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.

Так, сократилось количество:

особо тяжких -17,8%;

тяжких преступлений - 16,9%;

преступлений небольшой тяжести - 40,7%;

преступлений средней тяжести - 30,6%;

убийств - 35,7%;

краж чужого имущества - в 2,1 раз;

краж из квартир - в 2,2 раза;

грабежей -33,3%;

разбоев - 40%;

хулиганств -46,9%.

а также правонарушений, совершенных:

в общественных местах - в 4,4 раза;

на улицах - в пять раз;

несовершеннолетними - 36%;

в группе - 45,2%;

имеющих не снятую и не погашенную судимость -12%.

Количество ДТП с пострадавшими снизилось на - 4,6%. Всего за три месяца было зарегистрировано 666 ДТП с пострадавшими, в которых погибло 11 человек (-42,1%) и еще 783 травмированы (-3,0%).

За этот период выявлено 258 наркоправонарушений, в том числе 83, связанных со сбытом наркотиков.

Из незаконного оборота изъято 62 кг 318 гр наркотиков, в том числе 243 гр героина, 23 кг 695 гр гашиша и 35 кг 506 гр марихуаны.