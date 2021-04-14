Правила охоты изменили в Казахстане

Приказом и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 2 апреля 2021 года внесены изменения в Правила охоты, передает zakon.kz.
В частности, говорится, что добыча селезней уток, гнездящихся в охотничьем хозяйстве, полигамных видов уток с ярко выраженным половым диморфизмом при проведении весенней охоты осуществляется охотником, при наличии подсадной утки или чучела.
Добыча копытных животных, бурого медведя, производится в присутствии егеря соответствующего субъекта охотничьего хозяйства, а на угодьях резервного фонда государственного инспектора по охране, воспроизводству и использованию животного мира.
В свою очередь добывание (отстрел) волков, шакалов, ворон, сорок, большого баклана, грачей, бродячих собак не требует разрешения на пользование животным миром при:
Приказ вводится в действие с 24 апреля 2021 года.
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