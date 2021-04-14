Правила охоты изменили в Казахстане

Приказом и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 2 апреля 2021 года внесены изменения в Правила охоты, передает zakon.kz.





В частности, говорится, что добыча селезней уток, гнездящихся в охотничьем хозяйстве, полигамных видов уток с ярко выраженным половым диморфизмом при проведении весенней охоты осуществляется охотником, при наличии подсадной утки или чучела.

Добыча копытных животных, бурого медведя, производится в присутствии егеря соответствующего субъекта охотничьего хозяйства, а на угодьях резервного фонда государственного инспектора по охране, воспроизводству и использованию животного мира.

В свою очередь добывание (отстрел) волков, шакалов, ворон, сорок, большого баклана, грачей, бродячих собак не требует разрешения на пользование животным миром при:

осуществлении охраны животного мира должностными лицами территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и его специализированных организаций, а также егерской службой субъекта охотничьего хозяйства с использованием служебного оружия и применением авиа-, автомото-, транспортных средств, в том числе снегоходной техники;

производстве охоты на другие виды животных (без применения авиа-, автомото-, транспортных средств, в том числе снегоходной техники) на территории субъекта охотничьего хозяйства, на которой действует разрешение на пользование животным миром, выданное на охоту.

Приказ вводится в действие с 24 апреля 2021 года.