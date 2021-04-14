Свыше 600 млн тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду

В Алматы задержаны шесть сотрудников финансовой пирамиды ТОО "Astra Consulting agensy", сообщает zakon.kz.

По данным полиции города, первое заявление в отношении руководства и работников этой компании поступило в полицию в декабре 2019 года.

На сегодняшний день официальное количество потерпевших составляет 124 человека.

По подозрению в совершении серии мошеннических действий, заключавшихся в привлечении граждан к инвестированию денежных средств и обещании выплаты ежемесячных дивидендов, задержаны шесть сотрудников компании. Ее руководитель объявлен в международный розыск. Действия подозреваемых квалифицированы ст.217 ч.3 УК РК – финансовая пирамида. Общая сумма ущерба, причиненного 124 вкладчикам, составила 601 245 283 тенге, - отметил замначальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

Работа по установлению других участников противоправных действий, а также потерпевших продолжается.

Призываем граждан, пострадавших от преступных деяний представителей вышеуказанной компании, связаться со следователем по телефону: 8-701-732-86-54 или подать официальное заявление, прибыв по адресу: Алматы, улица Масанчи, д.55, – заключил Абдрахманов.