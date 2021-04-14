Испытания казахстанской вакцины QazVac почти завершены

Генеральный директор научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК Кунсулу Закарья на брифинге в СЦК рассказала о ходе проведения клинических испытаний казахстанской вакцины QazVac, передает zakon.kz.

Она напомнила, что на базе института разрабатываются пять кандидатов. 50% третей фазы клинических испытаний инактивированной вакцины QazVac будут завершены завтра 15 апреля

Вакцина надежная, проверена технологией изготовления, Все компоненты на протяжении 60 лет изучены и безопасны. Новым компонентом является сам вирус. Вирус инактивирован химическим путем. Для усиления иммунной реакции в него добавляется адъювант соли алюминия. Преимущества инактивированной технологии в том что компоненты надежны и безопасны, вакцины не вызывают вакцин-ассоциированных заболеваний. Они надежно индуцируют гуморальный клеточный иммунитет, - рассказала она.

Кунсулу Закарья также рассказала, что во время испытаний у титр антител у добровольцев составлял от 16 до 128 при первом вводе вакцины, и от 128 до 2048 при втором вводе.

Данные свидетельствуют о высокой имунностимулирующей активности вакцины, - заключила она.