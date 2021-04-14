Можно ли "смешивать" разные вакцины от коронавируса

Вице-министр образования и науки Мирас Дауленов высказался о том, можно ли прививаться вакцинами против коронавируса от различных производителей, передает zakon.kz.

На брифинге в СЦК журналист поинтересовалась, безопасно ли Касым-Жомарту Токаеву получать второй компонент казахстанской вакцины, учитывая что первым компонентом был российский Спутник V, произведенный в Караганде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Berik UALI (@berikuali)

Вообще, если человек привился одной вакциной, то в данном случае у вакцины есть срок эффективности, после окончания он может привиться другой вакциной. К примеру, вакцины против гриппа. Если в этом году получили вакцину против гриппа, то в следующем можете получить вакцину другого производителя, - пояснил он.

Вопрос вакцинации различными компонентами еще не исследован, продолжил Дауленов.

В целом, это две разные вакцины. Спутник - это векторная вакцина. Казахстанская - это инактивированная. Говорить об этом некорректно, если первую дозу ставить одну, а вторую - другую. Потому что, все-таки, это разные виды вакцин, - отметил он.

Генеральный директор научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК Кунсулу Закарья подтвердила, что исследований по поводу вакцинации различными компонентами еще не проводились.

Председатель комитета науки МОН РК Жанна Курмангалиева напомнила выводы ученых мира о том, что коронавирус пришел надолго и будет с человечеством всегда.

Вакцин будет много. В отношении вакцины и лекарства давать какие-то универсальные советы невозможно. Когда принимается решение о вакцинации берутся в расчет характеристики здоровья человека. Тем более пресс-секретарь (президента Берик Уали, - примечание) сделал соответствующее заявление, мы не можем после него что-либо комментировать, - сказала она.