Первое такси в Российской империи появилось в городе Верном. Исследование

Согласно исследованию историков, первое такси на территории Российской империи появилось не в Москве или в Санкт-Петербурге, а в Верном – столице тогдашней Семиреченской области Туркестанского генерал-губернаторства, передает zakon.kz.
Информацию об этом собрал Александр Коротченко в своей статье.
В начале 1906 года в город Верный (Алматы) прибывает фаэтон "Берлие". Автомобиль приобрел известный маслодел Бабахан Нурмухаммедбаев, киргиз по национальности. За рулем сидел крестьянин Лифляндской Губернии, Юрьевского уезда Кудинской волости Иоганн-Эдуард-Анленцен Рейнвальд, который имел навыки управления и ремонта автомобилем.
Что интересно, Бабахан приобрел автомобиль "Berliet" не для собственных нужд, а чтобы использовать его в качестве... такси. Вот что он писал в заявлении на имя военному губернатору Семиреченской области о разрешения открытия пробного автомобильного движения:
Желая, первоначально, на пробу устроить автомобильное движение в районе: Пишпек, Токмак, Арасан, Мерке и Верный, я предполагаю купить один автомобиль и в мае сего года совершить пробные рейсы, и ежели найду для себя это дело выгодным и дорогу вполне удобною и возможною для езды на автомобилях, то прошу разрешить мне подать вашему Превосходительству заявление не позже 1-го августа с/г с просьбой разрешить взять мне концессию на время и за проездную плату по взаимному соглашению, тогда я выпишу еще два-три автомобиля, пока же благоволите разрешить мне произвести только лишь пробу. До 1-го августа прошу право на получение концессий оставить за мной...
Как Бабахан Нурмухаммедбаев понял, что за автомобилями будущее, живя на краю Российской империи, непонятно. Мало того, он понял что на этом можно неплохо заработать, используя автомобиль в качестве такси. Бабахан отправляется в Москву на завод Братья Крыловы", где в 1906 году были собраны несколько автомобилей в кузове фаэтон "Berliet".
Приобретя автомобиль, он находит в Москве крестьянина из Лифляндской губернии Иоганна Рейнвальда, который неплохо разбирался в автомобилях, умел ремонтировать и обслуживать. Бабахан делает предложение о сотрудничестве. Не о работе, а о сотрудничестве. И эта небольшая деталь будет иметь важное продолжение этой истории.
Иоганн соглашается. Приобретя запас шин, ремней, ламп для фар, моторного масла они отправляются в путь из Москвы в Среднюю Азию. Маршрут прошли с ветерком, и находясь на пассажирском сиденье Бабахан все больше верил в будущее автомобилей. Когда они пересекли границу Семиреченской области по окрестным кишлакам в миг разлетелся слух о летящей по ночной степи шайтан-арбе.
Так начиналась эра российского такси, где первым автомобилем была французская марка, но собранная в Москве. Первым российским таксистом оказался эстонец. А первым владельцем таксопарка - киргиз. Мало того, это был первый автомобиль в Казахстане и вообще в Средней Азии.
По прибытии в город Верный, Бабахан подал заявления военному губернатору и администрации Семиреченской области. Заявления были рассмотрены и созвана комиссия, которая произвела осмотр автомобиля и проверила профессиональные навыки Иоганна Рейнвальда.
Вот какой документ был составлен после осмотра автомобиля:
Мы, нижеподписавшиеся, осматривали и испытывали автомобиль, предъявленный областному Правлению в гор. Верном коммерсантом селения Токмак Бабаханом Нурмухамедбаевым на предметдвижения его вне городов Семиреченской области. Автомобиль фирмы "Берлье" вес 90 пудов, длина с крыльями 6,5 аршин(2), ширина 2,5 аршина, высота с верхом 3 аршина, без верха 2 аршина, число лошадиных сил 90. Двигатель бензиновый, 4-х цилиндровый, 4 ленточных тормоза, подача сигналов металлическим рожком с резиновой грушей. Назначение — пассажирский, освещение двумя большими ацетиленовыми фонарями и двумя малыми керосиновыми. Допускает крутые повороты. Остановлен может быть на полном ходу на протяжении 10 сажен. Автомобиль удовлетворяет всем требованиям, изложенным в пунктах "а", "б", "в", "г", "д", "е", "ж", "з" (см. док No1), причем по последнему пункту владелец обязан на оси задней с левой стороны поместить фонарь с изображением на стекле нумера "1". Автомобиль уже был в употреблении. Владелец обязан иметь спереди и сзади автомобиля на дощечках белыми цифрами "1-й". Шоффер — крестьянин Лифляндской Губернии, Юрьевского уезда Кудинской волости Иоганн-Эдуард-Анленцен Рейнвальд постановлением комиссии признан весьма опытным и вполне умелым для управления настоящим автомобилем...
Испытание проводилось ездой по городу, поворотами среди улицы, и затем была поездка из города по Капальскому тракту до станций Карасук и обратно, по сильно избитой дороге с глубокими колеями, ухабами, через арыки, по крутым спускам и подъемам до 30, к мостам через Карасук и Малую Алматинку... С подлинным верно: Областной инженер Зенков
Работы у Иоганна было просто не впроворот. Местные предприниматели быстро оценили мобильность автомобиля, и на перебой стали делать заказы. "Берлие" с Иоганном за рулем делало многокилометровые марш-броски из города Верного до таких населенных пунктов Пишпек (Бишкек), Токмак, Арасан , Кутемалды и Пржевальска.
Со временем Иоганн хорошо выучил маршруты и отправлялся в дорогу ночью. Летом это было даже лучше, так как не было изнуряющей жары. Местные привыкли к рокоту его двигателя и свету фар которые резали лучами темную среднеазиатскую ночь. - Опять шайтан-арба Бабахана полетела - ругались они сквозь сон. Бабахан потом продал автомобиль "Берлие" Иоганну.
Даже сохранился документ о продаже автомобиля:
Имею честь заявить Вашему Превосходительству, что принадлежащий мне автомобиль фирмы "Берлье" под No1, предназначенный для пассажирского движения вне городов Семиреченской области, мною в половине сего сентября месяца продан шофферу поименованного автомобиля Иоганну-Эдуарду-Анленцену Рейнвальду.
Бабахан Нурмухамедбаев
Иоганн-Эдуард-Анленцен Рейнвальд, компаньон Бабахан Нурмухаммедбаеа тоже очень любил автомобили. Иначе бы не поехал на край земли, в края с чужой культурой, укладами и традициями. Но любовь к автомобилям и наверняка к путешествиям все это пересилили. Вот так в истории Российской истории появился первый водитель такси.
Медицинская справка освидетельствования Иоганна Рейнвальда участковым врачом:
Дано это крестьянину Лифлянской губернии Иоганну Эдуарду Рейнвальду, 26 лет, в том, что он обладает хорошим общим здоровьем, а также и хорошим зрением и слухом, и потому препятствий для управления им автомобилем с этой стороны не встречается, что подписом и приложением казенной печати удостоверяю. Пишпекский участковый врач
Говорят, с временем Бабахан научился неплохо управлять автомобилем. Бабахан Нурмухамедбаев приобрел несколько автомобилей. Некоторое время они занимались таксомоторной деятельностью.
Через какое время они открыли автотранспортную компанию и начали перевозку грузов и пассажиров в Кульджу и Чугучак, Западный Китай и Монголию.
Первые пробные рейсы проводили самостоятельно, находясь за рулем автомобиля. Что с ними стало после Октябрьской Революции и Гражданской войны не известно. Не известна и судьба автомобилей Бабахана и Иоганна.
Но свой след в истории они оставили навсегда. Яркий, авантюрный и приключенческий! Два человека которые верили в автомобили и твердо знали, что без автомобилей нет будущего.
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