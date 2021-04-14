В Нигерии заживо сгорели 20 школьников

На окраине Ниамея в школе произошел сильный пожар. Погибли более 20 учеников подготовительных и младших классов, сообщает zakon.kz.
Самому старшему из погибших было всего 9 лет.
Как отмечает Myc.news, премьер-министр Нигерии Оухумуду Махамаду пообещал выяснить причину пожара.
Если это было предумышленное преступление, виновные будут привлечены к ответственности, - заявил он.
Пожар начался в результате короткого замыкания в одном из классов. Ученики школы попали в огненную ловушку, которая довольно быстро уничтожила несколько классов, - отметили полицейские.
Прибывшие на место пожарные и экстренные службы в кратчайшее время смогли локализовать пожар и избежать еще большего количества жертв.
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