Жители в Алматы отстояли двор от гостиницы

Спорная ситуация между жителями и застройщиком гостиницы в Алматы мирно завершилась, сообщает zakon.kz.

В Управлении градостроительного контроля отметили, что после жалоб жителей дома по соседству застройщик начал демонтаж части первого блока строящейся гостиницы на Нурмакова, 81.

Между акиматом и застройщиком была достигнута договоренность о сокращении первого блока строящейся гостиницы. Таким образом, дворовая территория жилого дома будет увеличена. Прямо сейчас ведутся работы по демонтажу двух пролетов возведенного блока, - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что застройщик обещал завершить работы до 20 мая.

Строительный объект уже приносил неприятности жителям города. Ранее в соцсети появились фотографии, как на строительной площадке кран поднимает тяжести над головами прохожих. Главный эксперт управления Комитета промышленной безопасности МЧС РК Владимир Мельник отметил, что провозка грузов была произведена по всем правилам.