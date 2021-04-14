Амандык Баталов: Талдыкорган – жемчужина Жетысу

Год 30-летия Независимости страны для Алматинской области ознаменован еще одной важной юбилейной датой: 20-летием со дня выхода Указа Елбасы о передислокации областного центра из Алматы в Талдыкорган. Каким Талдыкорган подошел к этому большому дню рождения? Как удалось пройти через испытание пандемией, сохранив рабочие места, в краткие сроки модернизировав систему здравоохранения и обеспечив экономический рост. При этом не только не прекратить строительство социальных объектов и жилья, но и приступить к возведению новых. Обо всем этом в преддверии юбилейной даты в своей статье рассказал аким Алматинской области Амандык Баталов, сообщает zakon.kz.

С начала ХХ века Талдыкорган несколько раз претерпевал изменения статуса. Но поистине историческим для него стал Указ Елбасы о передислокации областного центра из Алматы в Талдыкорган от 14 апреля 2001 года.

Будучи идейным вдохновителем и архитектором нашей прекрасной молодой столицы, Нурсултан Абишевич этим судьбоносным и мудрым решением буквально вдохнул новую жизнь в развитие Талдыкоргана, в котором в те времена царили разруха и безработица.

Я хорошо помню свое первое впечатление, когда я в качестве заместителя акима области прибыл в Талдыкорган на работу. Честно скажу, город выглядел абсолютно безжизненно, неуютно, неухоженно. Пустыми глазницами окон смотрели на нас заброшенные здания и жилые многоэтажные дома, улицы были практически безлюдны. Некоторые дома вообще были разрушены. Об инфраструктуре говорить было нечего: она полностью была в нерабочем состоянии. Не было ни тепла, ни горячей воды, ни уличного освещения, дороги были разбиты. Остановились предприятия, заводы. Неудивительно, что местные жители покидали город, у них просто не было выбора... Население сократилось до 97 тысяч человек... В тот период члены госкомиссии во главе с Касым-Жомартом Токаевым, занимавшим тогда пост Премьер-Министра, специально прибыли в Талдыкорган, чтобы оценить обстановку и представить Елбасы реальную картину, сложившуюся в городе. После чего Нурсултаном Абишевичем было принято историческое решение, кардинально изменившее ситуацию. Указ Елбасы обеспечил Талдыкорганскому региону новые возможности и перспективы развития. В первую очередь из республиканского бюджета городу были выделены средства, чтобы привести его в соответствие и создать необходимые условия для его жителей.

В то время область возглавил Шалбай Кулмаханов. Чтобы побыстрей восстановить город под его руководством все вместе мы работали буквально сутками, для нас не существовало понятия "рабочий день закончился", ведь сроки были сжатыми, а работы было непочатый край.

Являясь строителем по профессии, он лично следил за возведением и ремонтом каждого объекта, ежедневно проводил объезды, организовывал планерки по всем проблемным вопросам, не оставляя без внимания ни одной детали во всех сферах и отраслях. Постоянно следил за качественной реализацией каждой поставленной задачи, направленной на восстановление города.

Первым делом мы занялись ремонтом и восстановлением зданий государственных учреждений, решением жилищного вопроса для прибывающих отовсюду специалистов, работали над восстановлением инженерных коммуникаций. И в целом комплексно решали все текущие вопросы. Нужно было принять все меры, чтобы переезд в областной центр состоялся точно по срокам, а приезжающим специалистам были созданы полноценные условия для выполнения ими возложенных обязанностей.

Тогда, не считаясь со временем, постоянно проводили объезды строящихся объектов, в которых принимали участие, руководители города, городских служб, строительных организаций, архитекторы, дорожники, специалисты сферы ЖКХ и многие другие.

Все планерки и обсуждения проходили прямо на строительных площадках, при этом все относились абсолютно спокойно к тому, что очередной объезд мог состояться как в 8 утра, так и далеко за полночь. Все понимали, что такой подход был просто необходим, иначе невозможно было справиться в установленные сроки с поставленными задачами.

Объединив усилия, мы смогли в течение 5 месяцев завершить основной объем работ. А 22 сентября из Алматы, получив бата-наставления заслуженного ветерана, уважаемого всеми аксакала, Героя Социалистического Труда Байкена Ашимова, прибыл автокараван, ознаменовавший начало новой жизни для Талдыкоргана уже в качестве центра Алматинской области.

Помню, как в тот день искренне радовались местные жители, встречающие приезжающих при въезде в город. Ведь их родной Талдыкорган, долгие годы будто находившийся в спячке, наконец-то проснулся, встряхнулся и уверенно двинулся в будущее. Если говорить о нынешнем времени, то испытываемые тогда эмоции сравнимы с тем, что чувствовали жители приграничного Райымбекского района, когда по Указу Елбасы район был разделен, и Нарынкол вновь стал районным центром. Как результат: возвращение порядка двух тысяч представителей молодежи в родные места.

Все принимаемые меры и решения, прилагаемые за два десятилетия усилия, ответственный подход, опыт и знания каждого, кто трудился в Жетысу, принесли свои плоды. Каждый из акимов области, работавший в этот период, внес достойный вклад в развитие и становление города Талдыкорган. Это Шалбай Кулмаханов, Серик Умбетов, Ансар Мусаханов.

По сути являясь провинциальным городком, после решения Елбасы Талдыкорган возродился, став одним из динамично развивающихся и комфортных для проживания областных центров. Удобное географическое положение, хорошие транспортные связи, благоприятная экология и развивающаяся инфраструктура сделали его одним из популярных городов Казахстана.

В результате в город начали возвращаться люди. Сегодня население Талдыкоргана превышает 200 тысяч человек. В последние годы в областной центр приезжают не только его бывшие жители, но и переезжают все больше семей из других регионов страны.

Сегодня визитной карточкой Талдыкорган стала самая высокая в стране 92-метровая стела, на которой размещен 25-метровый Государственный Флаг.

Архитектурный облик современного Талдыкоргана украсили новая въездная арка, новый Драматический театр им.Б.Римовой, Дворец спорта и парк "Жастар", Центр обслуживания молодежи, Дом дружбы, Дворец школьников, Салтанат сарайы, Выставочный комплекс, Дом журналистов, Дворец языков, новые современные жилые микрорайоны.

Особым проектом, разработанным вместе с ведущими архитекторами, стало строительство набережной на реке Каратал.

Перед началом строительства некоторые открыто заявляли, что все это ненужно, что на этой почве, кроме карагачей ничего расти не будет, но мы смогли вырастить здесь целые аллеи из сосен и туй. Разбили газоны и цветники, высадили цветущие кустарники и различные лиственные деревья, дополнив территорию спортивными и детскими плошадками, малыми архитектурными формами, установили беседки, скамейки и многое другое.

С первых дней новая набережная, общей протяженностью порядка 1500 метров, сразу стала одним из любимых мест отдыха талдыкорганцев, живописно вписавшись в число главных достопримечательностей областного центра.

А совсем скоро к ним добавится еще один уникальный объект – плавательный бассейн олимпийского типа, который даст возможность воспитать новую плеяду чемпионов и проводить в городе спортивные мероприятия мирового масштаба, что еще более укрепит имидж областного центра.

Важный вклад в сферу образования города внесло строительство восьми новых школ, в том числе ІТ-лицея, музыкальной школы с концертным залом, технопарка IT-стартапов для молодежи, трех студенческих общежитий для Жетысуского университета им.И.Жансугурова и двух колледжей общей вместимостью 768 мест. Если 20 лет назад в городе работало всего 6 детских садов, то сегодня уже 66. Уровень обеспеченности дошкольным образование превысил 95%, а по области – 98%.

Пандемия внесла свои коррективы в развитие системы здравоохранения. В короткие сроки в Талдыкоргане была построена модульная инфекционная больница, на базе поликлиник были развернуты ковидные стационары. Уровень оснащенности медицинским оборудованием превысил 89%, обеспеченность санитарным транспортом по 1-3 категории достигла 100%, по 4 категории – 52%. Всего за 20 лет в Талдыкоргане построено 26 объектов здравоохранения, в том числе многопрофильная больница, оборудованная по последнему слову техники.

Не отстает и жилищное строительство.

В областном центре продолжают расширяться современные 6,7,8 жилые микрорайоны, микрорайоны "Каратал", "Жастар-1, 2", "Ынтымак", "3-е отделение".

Растет и коттеджный городок – особый проект, включающий строительство порядка 700 индивидуальных жилых домов. На сегодня около 400 уже введены в эксплуатацию. Проект включает благоустройство, озеленение, строительство школы на 1200 мест, детского сада, торгового центра и других социальных объектов. Такой современный городок в городе.

К слову, в текущем году запланировано ввести в эксплуатацию более миллиона квадратных метров метров жилья. Всего в ближайшие 5 лет в регионе, в том числе и в областном центре, хотим построить для очередников более 5 миллионов квадратных метров качественного жилья.

Одним из важных достижений в развитии Талдыкоргана, положительно повлиявшим на его экологию, стала газификация. На сегодня к газу подключено более девяти тысяч абонентов, завершается строительство внутригородских сетей. В настоящее время газифицировано 144 населенных пункта области. В скором времени доступ к голубому топливу получат 1,2 млн. жетысусцев или 56% населения. А это не только выгодно, но безопасно и комфортно.

Решение Елбасы о переносе областного центра в Талдыкорган было связано не только с экономической стороной, оно повлияло и на культурное развитие города и, в первую очередь, на благосостояние талдыкорганцев и жителей близлежащих районов. А это было одной из первостепенных задач.

Открытие новых производств, развитие малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций – все это направлено на обеспечение населения постоянными рабочими местами, а, значит, повышение уровня жизни.

Постоянная государственная поддержка и принимаемые на местах меры обеспечивают достижение поставленной цели. Если 20 лет назад в сфере МСБ Талдыкоргана было произведено продукции на сумму 2,5 млрд тенге, то сегодня этот показатель превысил 197 млрд тенге.

В текущем году на поддержку малого и среднего бизнеса в Алматинской области планируется направить 13 млрд. тенге. Вклад МСБ в валовом региональном продукте увеличится до 34,3%, всего к 2025 году планируется довести долю малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте области до 38%.

В промышленности также обеспечен рост. Для сравнения: в 2001 году объем произведенной в Талдыкоргане промышленной продукции составлял чуть больше 17 млрд. тенге, а в прошлом году превысил уже 88 млрд тенге.

На сегодня в Талдыкоргане работает порядка 15 крупных и средних предприятий. Среди них известный практически на весь мир своей продукцией аккумуляторный экспортоориентированный завод "Кайнар-АКБ", молочный завод "JLC сүт", "Темирбетон", "Метакон", "Инфраэнерго", "АСПМК-19" и другие, где трудятся более 6500 человек. Для дальнейшего развития промышленного потенциала областного центра создана индустриальная зона "Талдыкорган" площадью порядка 600 га со всей необходимой инфраструктурой, где уже размещены предприятия по переработке масличных культур, производству бытовой химии и ряд других.

По итогам прошлого года объем произведенной в области промышленной продукции превысил 1 трлн 300 млрд. тенге. Весомый вклад вносят 9 проектов транснациональных компаний, из которых 3 реализованы. В текущем году запускаются комбикормовый завод "Фид Миллс" мощностью 60 тысяч тонн в год, первый в регионе цементный завод "Алацем" мощностью 1,2 миллиона тонн.

Начата реализация крупных проектов по переработке мяса германской компанией со 100-летней историей "Бауманн", американской компанией "Тайсон Фуд".

Развивается и сельское хозяйство. Область вернула себе статус главного свекловичного региона страны. Особенно активно сахарная отрасль развивается в Талдыкорганском регионе. Посевные площади сахарной свеклы в этом году превысят 16 тысяч гектар, производство сахара будет доведено до 55 тысяч тонн. По итогам текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства области достигнет 1 триллиона тенге.

В целом в Талдыкоргане, как и по всей области, продолжаются работы по благоустройству и озеленению. Появляются новые скверы, капитально ремонтируются дворовые территории, дороги, строятся социальные объекты, современные торговые центры, объекты общественного питания и досуга.

К примеру, сохранив исторический облик Дворца культуры имени Ильяса Жансугурова, мы полностью обновили его фасад. Согласно современным стандартам замостили площадь отечественным камнем, привели в порядок находящиеся рядом скверы. Проект реконструкции Дворца культуры придумал по моей просьбе известный в Казахстане и за рубежом архитектор Калдыбай Монтахаев. Обновленная площадь стала выглядеть не хуже, чем в известных европейских столицах, а это не только эстетично, но качественно и надолго.

Кроме того, мы обновили все фонтаны. Теперь на площади семь красивых фонтанов – символов Жетысу.

В микрорайоне "Каратал" реконструировали территорию возле аквапарка, организовав городской пляж с фонтаном, бьющим на 20 метров в высоту. Благоустроили и Парк ветеранов, соединив его с территорией нового университетского студенческого городка.

Большой вклад в становление современного облика города внесли известные зодчие, строители и специалисты разных приоритетных сфер Тимур Сулейменов, Сайран Фазылов, Акмырза Рустембеков, Аманжол Чормаков, Сейдахмет Шуригеев, Анатолий Рябинин, Виктор Ивкин, Манарбек Акимбеков, Валерий Ким, Молдыбай Калиев и другие.

Нельзя не отметить известных на всю страну талдыкорганцев, ветеранов труда Егеубека Далбагаева, Батиму Сакауову, Зылиху Тамшыбаеву, Амангазы Шегирова, Наурыза Кылышбаева, Оралбека Жакиянова, Куляш Шамшидинову, Тлеугабыла Мынжасар и многих других. Их вклад в социально-экономическое развитие родного края трудно переоценить, а имена каждого из них золотыми буквами вписаны в историю Талдыкоргана.

Отрадно, что поставленную Елбасы задачу удалось совместными усилиями выполнить.

Тем приятнее получать положительную оценку из уст самого Нурсултана Абишевича Назарбаева: "Талдыкорган изменился в лучшую сторону. Центр Жетысу стал совершенно другим городом. Дороги, улицы стали качественнее, появились новые места отдыха, такие как набережная, новый парк "Жастар"... Построена современная многофункциональная больница, новые школы, детские сады. Это не может не радовать...".

Природа подарила Талдыкоргану хороший климат, чистый воздух, а мы со своей стороны продолжаем работать над тем, чтобы город был безопасным и комфортным для проживания, ведь его главная богатство и гордость – его жители. Не зря древнегреческий историк Фукидид говорил: "Город – это люди, а не стены".

Сегодня в Талдыкоргане в мире и согласии проживают представители 70 различных этносов. Как точно подметил Президент страны Касым-Жомарт Токаев, делясь впечатлениями от визита в регион: "...Радует атмосфера сплоченности и единства, оптимизм местных жителей. Талдыкорган может служить ярким примером того, как динамично развивается наш Казахстан!".

Верю, 20-летние успехи – это только начало. Талдыкорган ждут еще большие достижения и продуктивные изменения. Для этого у нас есть все возможности, а яркий ориентир для нас – масштабные свершения за 30 лет Независимости и наша молодая столица, на которую равняются все города страны.

Уверен, наши прекрасные люди, профессиональные, активные, искренние, креативные, помогут родной город и дальше делать краше, удобнее, современнее и лучше. А вместе с этим начнется новый виток и новая глава в истории нашего любимого города, ведь Талдыкорган был и будет жемчужиной Жетысу, зеленым, мирным, добрым городом, который навсегда останется в моем сердце и в сердцах тех, кто когда-то хоть раз в нем побывал...

Аким Алматинской области Амандык Баталов