Правила уплаты ЕСП изменились в Казахстане

Правительство Казахстана приняло постановление от 12 апреля 2021 года о внесении изменений в Правила уплаты, распределения и перечисления единого совокупного платежа в виде индивидуального подоходного налога и социальных платежей, а также их возврата, передает zakon.kz.



В частности, говорится, что единый совокупный платеж (ЕСП) подлежит уплате общей суммой.

Уплата единого совокупного платежа производится по месту жительства путем внесения единого совокупного платежа плательщиком наличными деньгами либо безналичным способом через банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет государственной корпорации с учетом требований закона «О платежах и платежных системах, - говорится в поправке.

При этом данные организации не принимают единый совокупный платеж в случае несоответствия его размеру.

Также указывается, что уплата единого совокупного платежа осуществляется по месту жительства самостоятельно или третьим лицом в пользу плательщика с указанием месяца календарного года, за который производится уплата единого совокупного платежа в формате "ММГГГГ".

При этом единый совокупный платеж может уплачиваться за текущие и последующие месяцы календарного года.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Единый совокупный платеж, который предусматривает упрощенный порядок регистрации в налоговых органах деятельности неформально занятых, введен в Казахстане с 2019 года.

Он объединяет в себе четыре обязательных вида платежа:

индивидуальный подоходный налог (ИПН);

социальные отчисления в государственный фонд социального страхования;

пенсионные выплаты в ЕНПФ;

отчисления в Фонд обязательного социально-медицинского страхования

С 1 января 2021 года в городах республиканского и областного значения, в столице он составляет 1 МРП - 2 917 тенге. В других населенных пунктах 0,5 МРП - 1458, 50 тенге.