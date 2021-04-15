Пропавшего бизнесмена из Карагандинской области до сих пор не нашли

На брифинге в СЦК министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин рассказал о ходе работы по поиску главы крестьянского хозяйства из Нуринского района Карагандинской области, который пропал в районе реки Нура неделю назад, передает корреспондент zakon.kz.

Работа проводится по поиску данного гражданина. На следующий день в воде обнаружили его машину, от берега где-то порядка в 10 метрах. Она была вытащена нашими подразделениями. Его там не оказалось. Поисковые работы проводятся вниз по течению с привлечением специалистов, волонтеров и родственников. Была найдена его верхняя одежда непосредственно в самой реке. Работа проводится с эхолотом и погружение водолазов, - сказал Ильин.

При этом он считает, что найти человека живым уже не представляется возможным, но поисково-спасательные работы будут продолжаться.

К сожалению, найти человека живым уже очень маловероятно, но работы будут продолжаться нашими сотрудниками. Обычно в течение 10-14 дней мы в обязательном порядке проводим поисковые работы в зависимости от ситуации, потом принимаем решение на продолжение или окончании работ. Вы помните, у нас была ситуация с рыбаками, что погибли в Восточно-Казахстанской области. Мы проводили работы в течении 20 дней, пока не установился полностью снежный покров и лед не затянулся. Сейчас по просьбе родственников мы опять продолжим эти работы, - уточнил глава ведомства.

Как сообщалось ранее, глава крестьянского хозяйства Нурлан Сулейменов отправился в ночь на 8 апреля из села Карима Мынбаева в село Тассуат Нуринского района, но не прибыл к месту назначения. Спустя несколько часов в этом районе существенно поднялся уровень воды и затопило дорогу. Жители Нуринского района считают, что паводки унесли машину в воду и мужчина утонул. Но спасатели эту версию не поддерживают. По их данным, 8 апреля, когда мужчина пропал без вести, к ним не поступало сообщений о подъеме уровня воды. Подъем воды произошел позже. Сегодня перелив дороги устранен, проведены работы по укреплению защитного вала.

Министр добавил, что в большинстве случаев несчастья на воде случаются из-за несоблюдения правил безопасности.

Все причины гибели людей - это опять человеческий фактор, пренебрежение элементарными мерами безопасности. В том числе проезда автотехники, выезда на лед или использование каких-то мест пересечения водной акватории. Пример той же самой Костанайской области, где у нас на днях перевернулся большегрузный трактор К-744, в кабине которого находилось 4 человека. Один из них сумел выбраться, а троих нашим спасателям пришлось доставать из воды, к сожалению, они погибли, - заключил Ильин.

Оксана Скибан, Нур-Султан