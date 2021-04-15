В правила принудительного выдворения иностранцев внесли изменения

Постановлением Правительства РК от 12 апреля 2021 года внесены изменения в Правила выдворения за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства в принудительном порядке, передает zakon.kz.

Так, наказание о выдворении иностранца или лица без гражданства исполняется органами национальной безопасности и внутренних дел Республики Казахстан.

Исполнение вступившего в законную силу приговора, решения, постановления суда по выдворению иностранца или лица без гражданства, не покинувших территорию РК в срок, указанный в судебном акте о выдворении, производится в принудительном порядке после исполнения основного вида наказания.

Уполномоченные органы или лица, ответственные за исполнение основного вида наказания, информируют органы внутренних дел об исполнении в отношении иностранца или лица без гражданства, подлежащего выдворению, основного вида наказания, - говорится в документе.

Органы внутренних дел с момента получения соответствующей информации проводят мероприятия по организации выдворения иностранца или лица без гражданства (определение маршрута, места пересечения Государственной границы и приобретение проездных билетов), а также информируют Пограничную службу КНБ РК о предстоящем выдворении.

Выдворение иностранца или лица без гражданства осуществляется путем его препровождения органами внутренних дел до пункта пропуска через Госграницу на железнодорожном транспорте.

При отсутствии железнодорожного сообщения (маршрута) выдворение осуществляется иными видами транспорта (воздушным, автомобильным или водным).

В случае нахождения выдворяемого иностранца или лица без гражданства в одном населенном пункте с пунктом пропуска через Государственную границу, его препровождение осуществляется на автомобильном транспорте или в пешем порядке.

При этом иностранцы или лица без гражданства, принятые от иностранного государства в соответствии с международным договором о реадмиссии, ратифицированным РК, но не имеющие законных оснований для въезда и пребывания в Казахстане, подлежат выдворению в случае, если между РК и государством гражданской принадлежности либо постоянного (преимущественного) проживания такого лица не имеется международного договора о реадмиссии, ратифицированного республикой.

Пограничная служба осуществляет пропуск указанной категории иностранцев или лиц без гражданства через Госграницу в установленном законодательством порядке.

В пункте пропуска должностные лица органов внутренних дел и Пограничной службы составляют акт о выдворении за пределы страны иностранца или лица без гражданства, который ими подписывается после пересечения выдворяемым иностранцем или лицом без гражданства Государственной границы.

Как отмечается, расходы по выдворению несут выдворяемые, физические или юридические лица, пригласившие иностранца или лицо без гражданства в РК либо использовавшие его труд на момент установления факта незаконного пребывания иностранца или лица без гражданства в РК.

В случаях отсутствия либо недостаточности средств у названных лиц для покрытия расходов по выдворению, финансирование соответствующих мероприятий производится за счет бюджетных средств, при этом затраченные на выдворение средства подлежат возмещению в судебном порядке по искам заинтересованных государственных органов к вышеназванным лицам.

В смету расходов, связанных с выдворением иностранца или лица без гражданства, включается стоимость:

проездных документов для иностранца или лица без гражданства, а также сопровождающих его сотрудников органов внутренних дел;

оформления документов и совершения иных действий, связанных с выдворением.

В правила также добавлена новая глава, предусматривающая порядок содержания в специальном учреждении органов внутренних дел выдворяемого лица, в отношении которого вынесено решение суда о превентивном ограничении свободы передвижения.

Содержание иностранца или лица без гражданства в специальных учреждениях осуществляется в целях индивидуальной профилактики в отношении иностранца или лица без гражданства, подлежащих выдворению в принудительном порядке, на основании вступившего в законную силу приговора, решения, постановления суда, а равно не покинувших территорию Республики Казахстан в срок, указанный в судебном акте о выдворении, - говорится в документе.

Превентивное ограничение свободы передвижения применяется органами внутренних дел с санкции суда и заключается во временной изоляции иностранца или лица без гражданства в специальном учреждении органов внутренних дел на срок до 30 суток.

Постановление вводится в действие с 25 апреля 2021 года.