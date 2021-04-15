В Атырауской области запретили оффлайн-обучение и работу мечетей

Главный государственный санитарный врач Атырауской области подписал постановление от 15 апреля 2021 года, которым внес изменения в постановление "Об усилении карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Атырауской области", передает zakon.kz.

В частности, запрещается:

оффлайн обучение технического и профессионального, послесреднего образования и в организациях высшего и послевузовского образования (разрешается только в онлайн-формате);

оффлайн обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах-с 1 по 7 классы включительно;

работа религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие) разрешить работать только в будние дни и субботу, с запретом работы в воскресенье, с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5м2 на одного посетителя. Запрещается проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозных обрядов и других).

Салоны красоты, парикмахерские, и объекты, оказывающие косметологические услуги, могут работать по предварительной записи, в будние дни и субботу с 09.00 часов до 18.00 часов, с запретом работы в воскресенье.

Также предписано перевести не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора, а также не менее 50% сотрудников частного предпринимательства на дистанционную форму работы, за исключением служб задействованных в противоэпидемических мероприятиях направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения.

Как отмечается, на дистанционную форму работы переводить в первую очередь сотрудников от 50 лет и старше, лиц имеющих хронические заболевания;

Обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся разрешается с численностью детей в классах не более 15 человек.

В течение 6 дней недели для выпускных классов (9,11(12) классы) обучение проводить в комбинированном формате: 70% предметов в штатном режиме, 30% -в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу "1 класс-1 кабинет", соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов).

Огранивается работа продовольственных магазинов, минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов, алкомаркетов и других, они могут работать с 7:00 до 23:00 часов (за исключением услуги доставки) при соблюдении санэпидтребований, непродовольственных магазинов - с 10.00 часов до 22.00 часов, (заполняемость не более 30 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя).

Движение общественного транспорта в городе в будние дни и субботу согласно штатного расписания, с запретом работы в воскресенье (с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик, заполняемостью общественного транспорта по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, установка в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, не запускать пассажиров без масок).

Вместе с тем можно проводить сельскохозяйственные ярмарки в субботу на открытом воздухе с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы с 9-00 до 18-00 часов с запретом работы в воскресенье.

Постановление вступает в законную силу с 00:00 часов 17 апреля 2021 года.