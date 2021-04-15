Десятки тысяч казахстанцев останутся без работы при повторном локдауне

На брифинге в СЦК президент Центра развития трудовых ресурсов Даулет Аргандыков прокомментировал вопрос по поводу того, сколько казахстанцев могут потерять работу в первом полугодии 2021 года и по каким причинам, передает корреспондент zakon.kz.

В первую очередь брали уровень квалификации, необходимость контактирования, в каких секторах это могло бы происходить. Это, конечно, в случае введения определенных ограничительных карантинных мер, запрещения деятельности. На сегодня мы оцениваем, что из 8,7 млн человек: во-первых, на местах 4,1 млн останутся - это сектора и виды работ, без которых невозможно функционирование - работники ЖКХ, врачи, медработники, производственные предприятия, сельское хозяйство, - сказал Аргандыков.

Во-вторых, порядка 2,5 млн граждан могут быть переведены на дистанционный режим работы, связанный с возможностью и уровнем квалификации – это работники сферы образования, госслужащие, офисные работники, клерки и так далее.

В зоне риска есть вероятность по 2 млн, но опять-таки все будет зависеть от конкретных случаев - это в первую очередь работники сферы услуг, торговли, транспорта и так далее. И если совсем уже ситуация связана с высвобождением и потерей работы, то это на уровне 165 тысяч. Мы брали классификацию по профессиям, по трудовым навыкам, по тем группам проводили. На уровне 165 тысяч работников могут потерять работу по нашей оценки в случае введения полных ограничительных мер, - заключил спикер.

Оксана Скибан, Нур-Султан