Мужчина заявил в полицию о мошенничестве, чтобы не платить кредит

В Балхаше мужчина не захотел возвращать долг по кредиту и рассказал полицейским, что стал жертвой мошенничества, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

12 апреля в отдел полиции Балхаш обратился 19-летний житель – неизвестный в период с января по апрель оформил на его имя онлайн-кредит в сумме 261 тыс. тенге, - говорится в сообщении.

Как сообщается, полицейских, которые принимали заявление якобы у потерпевшего, удивило, что мужчина сообщал точную информацию по кредиту.

Сначала его осведомленность списали на то, что его проинформировали коллекторы. Однако стражи порядка позвонили в кредитную организацию и получили совсем иную информацию. Выяснилось, что молодой человек кредит оформил сам, указав номер своего сотового телефона, - следует из сообщения.

При последующем опросе потерпевший рассказал, что насмотрелся в соцсетях о мошенниках в сфере кредитования, после чего решил не возвращать полученный кредит. Для этого он и сообщил о якобы совершенном преступлении.