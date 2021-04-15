Два аэропорта закроют на капремонт в ВКО

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов провел совещание по вопросам развития и модернизации аэропортов, сообщает zakon.kz.

Участники - представители акиматов областей, Комитета гражданской авиации, Авиационной администрации Казахстана и руководители аэропортов - обсудили ход реализации инфраструктурных проектов в Шымкента, Уральска, Усть-Каменогорска, Урджара и Ушарала. Также были рассмотрены дальнейшие планы по увеличению маршрутной сети аэропорта Туркестана. пресс-служба КГА МИИР РК

В ведомстве напомнили, что проекты реализуются в рамках государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы Жол" на 2020-2025 годы.

Атамкулов дал поручения КГА и местным исполнительным органам по своевременному завершению инфраструктурных проектов и обеспечению бесперебойного функционирования аэропортов во время реконструкции.

В летний период в связи с закрытием на капитальный ремонт аэропортов Усть-Каменогорска и Урджара министр поручил обеспечить транспортную доступность побережья озера Алаколь, в том числе за счет увеличения провозной емкости другими видами транспорта (автобусное и ж/д сообщения), - добавили в пресс-службе.