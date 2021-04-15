В Щучинске расстреляли скорую с беременной женщиной - установлен злоумышленник

В Щучинске расстреляли скорую помощь с беременной женщиной. Полицейские установили предполагаемого злоумышленника, сообщает zakon.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Бурабайского районного отдела полиции был установлен 17-летний предполагаемый злоумышленник и двое свидетелей. Все - студенты одного из колледжей Щучинска. пресс-служба ДП Акмолинской области

По словам молодых людей, 11 апреля около 22:00 вечера они находились во дворе многоэтажного дома, где стреляли по металлическим бутылкам из пневматического пистолета. Один из них случайно попал в проезжавший в это время автомобиль скорой помощи.

Намеренного умысла стрельбы по проезжающему автотранспорту не имели, - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области расстреляли скорую помощь с беременной женщиной.