Почему полиция Алматы забирает у курьеров мопеды

В полиции Алматы рассказали, почему у доставщиков еды забирают мопеды, передает zakon.kz.

Соответствующая информация появилась в соцсетях. Пользователи сообщили, что у курьеров забирают мопеды. Эту историю посчитали беспределом со стороны полиции. В свою очередь, в городской полиции рассказали, что происходит на самом деле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz)

В настоящее время строевыми подразделениями полиции усилена профилактическая работа с водителями скутеров, мопедов, самокатов и велосипедов, с целью минимизации дорожно-транспортных происшествий с их участием. К сожалению, в последнее время участились ДТП с участием указанной категории участников дорожного движения, в частности, представителя курьерских служб доставки. К сожалению, имела место и авария, повлекшая смерть молодого человека, - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Там отмечают, что это - повод бить тревогу и призвать водителей двухколесного транспорта к усилению ответственности и дорожной дисциплины.

При этом в полиции объяснили изъятие транспорта у курьеров и не только.

Согласно правилам, если объем двигателя свыше 50 кубов, то он должен быть зарегистрирован как обычное транспортное средство в органах полиции и водитель должен иметь права соответствующей категории. Вчера, 15 апреля, один такой мопед выявили - 150 кубов. На его водителя составили адмпротоколы по ст. 612 ч. 2 и ст. 590 ч.2. Сегодня, 16 марта, с утра один 150-ти кубовый мопед выявили, без госномеров, водитель без прав. Его по этим же статьям привлекли к ответственности и оба мопеда отправили на спецстоянку.

Оперативно-профилактические мероприятия продолжаются.