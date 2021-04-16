Две трети всей автомобильной техники Казахстана произведено в Костанае

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ) за три месяца 2021 года на территории Казахстана было произведено 19 848 ед. техники, общей стоимостью свыше 140,4 млрд тенге. 66% из этих показателей принадлежат заводу "СарыаркаАвтоПром".

Костанайским автозаводом по итогам трех месяцев был осуществлен выпуск 13 063 ед. техники, что на 34,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года (9 694 ед.).

Рост обусловлен активным спросом к производимым в регионе автомобилям Chevrolet, которые сегодня уверенно лидируют в списке самых востребованных автомобилей казахстанского рынка. Всего в первом квартале было произведено 10 153 ед. авто этого бренда.

На постоянной основе мы стремимся не только к увеличению уровня объемов производства автомобилей, так же мы нацелены на выпуск современной продукции с повышенным уровнем локализации. Развитие по этим направлениям позволяет сегодня говорить не только о рынке Казахстана, но и об экспорте. Так, с начала года порядка 2000 единиц нашей продукции было отправлено за рубеж, - отметил директор ТОО "СарыаркаАвтоПром" Сырым Семейбаев.

В 2020 году заводу удалось достичь рекордного уровня производительности - 40 050 ед. (51,7% всей техники страны). В текущем году предприятие планирует превзойти эти показатели, опираясь не только на высокий спрос существующих брендов JAC, Chevrolet, UAZ и MAN, но и на запуск работы с новыми.

Так, в марте 2021 года завод презентовал начало производства автомобилей KIA. В тоже месяце в Костанае было подписано соглашение о партнерстве "СарыаркаАвтоПром" и "АвтоВАЗ".

Планируемые объемы в нынешнем году крупнейшего автозавода Казахстана позволят отечественным производителям выйти на отметку в 100 000 ед. техники в год.