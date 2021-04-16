"Follow the money". Токаев поставил задачи перед новым главой Антикора

Касым-Жомарт Токаев на Антикоррупционном Совете поставил задачи перед новым главой Агентства РК по противодействию коррупции, передает zakon.kz.

Во-первых, необходимо комплексно работать над эффективной борьбой с коррупцией на всех уровнях. Такие меры не должны ограничиваться уголовным преследованием. Такой подход даст обратный эффект. Государственный аппарат неохотно принимает решения, подвержен бюрократии, а чиновники избегают личной ответственности. Агентство должно уметь различать ошибки, допущенные в процессе работы, и умышленные преступления. Также необходимо привлекать виновного к ответственности только при наличии всех элементов состава преступления. Президент РК

Во-вторых, по словам Токаева, активное участие общественности и превентивные меры должны стать основными инструментами борьбы с коррупцией.

В настоящее время по моему поручению готовится закон "Об общественном контроле". Этот документ направлен на обеспечение прозрачности и подотчетности государственных органов перед общественностью. Он также предоставляет активным гражданам инструменты правового контроля. Необходимо максимально использовать потенциал этого законопроекта и вовлечь общественность в борьбу с коррупцией, - отметил глава государства.

Также, особое внимание следует уделить розыску и конфискации имущества, полученного преступным путем.

Это называется принципом "follow the money". Нерушимый принцип конфискации имущества, полученного преступным путем, должен способствовать недопущению любых коррупционных действий. Эту работу должно проводить Агентство совместно с органами финансового мониторинга, - сказал Токаев.

По его поручению внедряется трехпоколенная модель уголовного судопроизводства.

Такая модель ослабляет обвинение и предотвращает незаконное вмешательство в уголовное судопроизводство. Поручаю ведомству адаптировать свою деятельность к трехуровневой модели уголовного судопроизводства. В целом необходимо продолжить реализацию антикоррупционных инициатив с учетом лучших мировых практик. Общество, бизнес и инвесторы должны чувствовать, что есть надежный оплот против коррупции. Касым-Жомарт Токаев.

Президент выразил надежду, что новый руководитель еще больше повысит эффективность Агентства.

Пусть ваша работа будет плодотворной! - заключил Президент.