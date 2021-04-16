В Нур-Султане и Алматы похолодает

Синоптики предоставили прогноз погоды на 17-19 апреля в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает zakon.kz.

В Нур-Султане

на 17 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений ночью 9-14, днем 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 13-15 тепла.

на 18 апреля: переменная облачность, днем дождь. Ветер южный, юго-западный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 16-18 тепла.

на 19 апреля: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег). Гололед. Ветер северо-восточный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 0-2 мороза.

В Алматы

на 17 апреля: переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 21-23 тепла.

на 18 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 2-7, порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 20-22 тепла.

на 19 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 2-7, порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 20-22 тепла.

В Шымкенте

на 17 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 23-25 тепла.

на 18 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 22-24 тепла.

на 19 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 22-24 тепла.