Врачей будут страховать за счет больниц - законопроект

О новом законопроекте рассказала вице-министр здравоохранения Ажар Гиният в ходе встречи с профессорами и академиками КазНМУ имени Асфендиярова, передает zakon.kz.

В ряде регионов Казахстана, по словам вице-министра, до сих пор наблюдается дефицит квалифицированных медицинских кадров. Решать эту проблему в стране будут путем четкого планирования.

Сейчас остро не хватает специалистов. Хоть мы и выпускаем по 6 тысяч дипломированных врачей, все равно не хватает. Сейчас мы будем целенаправленно готовить специалистов и закреплять за каждым ВУЗом и регионом, - отметила в своем выступлении Ажар Гиният.

Еще одной причиной острой нехватки врачей является страх самих специалистов работать. Это связано с участившимися случаями уголовного преследования медиков со стороны пациентов. Ажар Гиният отметила, что законодательно эта категория преступления была декриминализирована, а термин "врачебная ошибка" был изменен на "медицинский инцидент".

Тем не менее в стране сохраняется необходимость защиты медиков от судебных тяжб с пациентами. С этой целью министерство разрабатывает новый законопроект. Согласно документу, врачи, медсестры и другой медицинский персонал будут застрахованы за счет медицинских организаций.

Есть страх идти в профессию, вы знаете, что сейчас медиков преследуют и судят. Я вижу, что наши врачи рисковать не хотят, оперировать не хотят, потому что знают, что за это будет спрос. Надо как-то их защищать. Мы подготовили законопроект, он находится в минюсте, будем его обсуждать, разъяснять населению. Там мы взяли принцип "Без вины". Медицинские организации будут страховать врача. Только начали повышаться зарплаты медикам, поэтому мы не стали делать так, что врачи платили за страховку. Медицинские организации будут платить за страховку врачей, медсестер, а страховые компании будут осуществлять страховые выплаты пациентам, если какой-то вред был нанесен, но при этом пациент будет подписывать документ, что он не будет подавать в суд, - рассказала о предложении минздрава Ажар Гиният.

Альберт Ахметов