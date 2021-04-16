В каких направлениях развивается Туркестан, рассказал Умирзак Шукеев

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев рассказал о развитии региона.

В последние годы Туркестан начал возрождение. Город Туркестан, почитаемый тюркскими странами как духовный центр, теперь стал гигантской строительной площадкой, поднялся на новую ступень развития.

Город сейчас развивается в трех направлениях. Территория мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи полностью благоустроена, создаются комфортные условия для посетителей, - сказал Умирзак Шукеев на международной онлайн-конференции "Туркестан – духовная столица тюркского мира".

По его словам, ведутся интенсивные работы по восстановлению мавзолеев Ясауи и Рабии султан бегим, благоустройству территории музея-заповедника Хазрет Султан, восстановлению исторических мест древнего поселения Культобе.

Исторический, культурный центр создан для того, чтобы радовать глаз. В этом духовном, культурном центре построено несколько важных объектов, таких как визит-центр, центр "Ұлы дала", музей "Ясауи", библиотека "Фараб", театр, первый в республике международный туристический и гостевой университет, - заключил глава региона.