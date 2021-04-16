BMW насмерть сбил ребенка в Нур-Султане

В столице под колесами автомобиля погиб ребенок, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла вечером 16 апреля во дворе дома по проспекту Сарыарка.

25-летний водитель BMW X5 сбил четырехлетнего мальчика, катавшегося на самокате.

От полученных травм ребенок скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 ч.3 УК РК.

Водитель водворен в ИВС.

Департамент полиции предупреждает водителей быть внимательными во время движения в жилой зоне и в дворовых территориях.

Родителям несовершеннолетних рекомендуется не оставлять детей без присмотра и провести разъяснительную работу с детьми об опасности игр на проезжей части.