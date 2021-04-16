BMW насмерть сбил ребенка в Нур-Султане

В столице под колесами автомобиля погиб ребенок, сообщает zakon.kz.
Трагедия произошла вечером 16 апреля во дворе дома по проспекту Сарыарка.
25-летний водитель BMW X5 сбил четырехлетнего мальчика, катавшегося на самокате.
От полученных травм ребенок скончался.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 ч.3 УК РК.
Водитель водворен в ИВС.
Департамент полиции предупреждает водителей быть внимательными во время движения в жилой зоне и в дворовых территориях.
Родителям несовершеннолетних рекомендуется не оставлять детей без присмотра и провести разъяснительную работу с детьми об опасности игр на проезжей части.
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