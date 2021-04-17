Названы вызывающие бессонницу привычки

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил возникновение бессонницы наличием некоторых привычек, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, прежде всего нельзя смотреть на часы при пробуждении посреди ночи. В этом случае человек начинает считать оставшееся время сна.

Вместо этого врач рекомендует просыпаться и ложиться в одно и то же время каждый день, в том числе в выходные.

В 11 лег — в 7 встал. В 10 лег — в 6 встал. Все. Организм, он как рефлекс. Как у собаки Павлова. Если вы не можете заснуть ночью, а днем вас тянет ко сну, и вы легли поспать, вы не заснете и следующей ночью, — сказал он

При этом он подчеркнул, что кровать — это рефлекс ко сну, а значит лежать на ней днем нельзя.

Врач также дал совет тем, кто не может уснуть на протяжении 20 минут. По его словам, в таком случае нужно встать, походить и успокоиться. Однако смотреть в экран гаджета, пить спиртное, курить или есть не рекомендуется.