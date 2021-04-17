Полицейского сбил "КамАЗ" на трассе в Актюбинской области

Водитель "КамАЗа" сбил сотрудника полиции, сообщает zakon.kz.

16 апреля сотрудники роты патрульной полиции во время несения службы на автодороге "Самара-Шымкент" остановили автомашину "КамАЗ" с российским учетом под управлением 36-летнего жителя Туркестанской области. На лобовом стекле с водительской стороны автомашины имелись трещины. Водитель припарковал автомашину на проезжей части, в связи с чем водителю с помощью сигнального громко-говорящего устройства было сделано замечание, чтобы водитель перепарковал автомашину у обочины дороги. В этот момент рядом остановилась вторая автомашина "КамАЗ" - тоже с российским учетом. пресс-служба ДП Актюбинской области

Водитель второго "КамАЗа" был недоволен тем, что полицейские остановили первый грузовик и стал сигналить. В этот момент водитель первого "КамАЗа" сел за руль своей автомашины и полностью перегородил автодорогу.

Далее водитель второй автомашины "КамАЗ" на своей автомашине выехал на встречную полосу автодороги и совершил наезд на сотрудника полиции. Сотрудник полиции с ушибами обратился в ЦРБ Иргизского района, который после оказания медицинской помощи отпущен, - рассказали в областной полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 380 ч.3 п.1 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти".

Водитель, совершивший наезд, задержан в порядке ст. 128 УПК РК и водворен в ИВС Иргизского РОП, - добавили в областной полиции.