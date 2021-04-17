Сотрудника прокуратуры задержали в Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

В рамках работы по пресечению коррупции в собственных рядах сотрудниками Департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры совместно с Департаментом Комитета национальной безопасности по Жамбылской области 16 апреля т.г. задержан сотрудник прокуратуры Байзакского района. Он подозревается в получении взятки в значительном размере. пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

В ведомстве уточнили, что по делу проводятся необходимые следственные действия.

Отмечается, что иная информация в интересах следствия не разглашается.