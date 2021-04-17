Ashyq не пустил зараженных COVID-19 в кинотеатр Алматы

В Алматы заработали пять кинотеатров по мобильному приложению "Ashyq" в условиях красной зоны, сообщает zakon.kz.

По словам заместителя руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакаса Байгабулова, все прошло в штатном режиме без ажиотажа, благодаря слаженной работе персонала кинотеатров.

Те, кто приходил сканировал свой статус и при "синем и зеленом статусе" проходил в зону "билетных касс" и далее в зрительный зал.

В одном из кинотеатров не впустили в зону "билетных касс" трех алматинцев, так как у них при сканировании QR кода высветился на их же смартфоне красный статус, то есть они болеют COVID-19 и не соблюдают домашний карантин.

При обнаружении своего же красного статуса они спешно покинули кинотеатр, так и не попав в зал.

Двое из них являлись семейной парой.