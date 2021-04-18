Чехия высылает 18 российских дипломатов, сообщил глава МИД страны Ян Гамачек. Они должны покинуть страну в течение 48 часов, сообщает zakon.kz.

Как передает ТАСС, чешские власти обвинили дипломатов в работе на российские спецслужбы.

Комментируя эти меры, официальный представитель МИД Росси Мария Захарова сказала, что Праге хорошо известны последствия "подобных фокусов".

В то же время глава чешского кабмина Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

В странах Европы периодически звучат заявления о "шпионаже" со стороны российских граждан. В МИД России такие обвинения называют охотой на ведьм.