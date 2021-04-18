Девушка с самыми длинными волосами в мире отстригла их и передала в музей

Установившая рекорд по самым длинным волосам жительница Индии Ниланши Пател решила их остричь, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

По данным Книги рекордов Гиннесса, она установила рекорд по самым длинным волосам среди подростков в 2018 году - ей было 16 лет, а длина ее волос составляла 170,5 см. В июле 2020 года были сделаны последние замеры, которые показали, что волосы индианки достигли 200 см. То есть Пател подтвердила свое достижение двухлетней давности. Всего на счету девушки три подтвержденных рекорда.

По словам индианки, она перестала стричься в шестилетнем возрасте. Причина - неудачный опыт в парикмахерской.

Как отмечается, спустя 12 лет Пател смогла подпустить к своей голове человека с ножницами. Отрезанные волосы, вес которых составил 266 г, индианка передала в музей.