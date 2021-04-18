Градостроительное управление не давало разрешения на снос мозаики в Алматы

Рабочие снесли мозаику "Дракон", находившуюся на стене ресторана Thai в Алматы. В Управление градостроительного контроля заявили, что уведомления о проведении строительно-монтажных работ к ним не поступало, сообщает zakon.kz.

Это работа известного алматинского скульптора Владимира Твердохлебова. Он возвел ее в 2002 году для ресторана на пересечении проспекта Достык и улицы Курмангазы.

О том, что ресторан будут сносить стало известно еще в середине марта. Скульптор, испугавшись за свою работу, стал давать новым арендаторам советы по демонтажу мозаики и ему вроде бы даже обещали ее сохранить. Об этом скульптор писал в Facebook.

Но вчера – 17 апреля мозаику снесли.

На запрос zakon.kz в управление градостроительного контроля там ответили, что к ним уведомление о проведении строительно-монтажных работ не поступало.

В настоящее время строительно-монтажные работы приостановлены. Управлением ведется сбор материалов для регистрации проверки. управление градостроительного контроля

Специалисты говорят, что разрушенное панно можно восстановить.

Владимир Твердохлебов - автор фонтана "Восточный календарь" в Алматы. Кроме того, его панно украшает фасад гостиницы "Алматы", а в Академии наук сохранились витражи и мозаики.

Обновление:

Дочь художника Anara Forrester добавила в Facebook, что утром 18 апреля один из неравнодушных жителей вызвался и своими силами и за свой счет вывезти сохранившиеся панели и осколки мозаичной композиции.

Этот человек сам вышел и переговорил с хозяевами ресторана и согласовал вывоз. Он так же уже связался с художником и попросил его помочь восстановить мозаику насколько это будет возможно. На сегодня, этот человек хочет остаться неизвестным. Когда и если удастся восстановить мозаичную композицию, то он обещал, что она будет находиться в месте, свободном для посещения. Благодарим, - написала она.