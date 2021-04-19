США пригрозили РФ последствиями в случае смерти Навального

Американская сторона сообщает, что для Российской Федерации будут последствия, если Алексей Навальный умрет в колонии, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан, передает CNN.

Он также ответил на вопрос о саммите президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. По словам Салливана, встреча двух лидеров состоится при наличии подходящих условий.

Что касается конкретных мер, которые мы могли бы принять, мы рассматриваем множество различных возможностей заставить их заплатить, на данном этапе я не буду публично говорить о них, но мы сообщили, что будут последствия, если Навальный умрет. Джейк Салливан

Навальный ранее написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Его адвокат Ольга Михайлова утверждала, что у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. В среду адвокаты Навального Вадим Кобзев и Михайлова приехали в колонию, где содержится Навальный, и провели там около двух с половиной часов. По словам Михайловой, ее подзащитному предлагают лечение "Диклофенаком" и никотиновой кислотой, но он от них отказывается.

17 апреля врач Навального сообщила о его критическом состоянии.

Навальный находится в колонии во Владимирской области. В феврале суд по требованию ФСИН заменил оппозиционеру условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. В колонии Навальный проведет 2,5 года.