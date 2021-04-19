Геннадий Головкин начал переговоры о знаковом бое с чемпионом мира

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) всерьез планирует на конец года мегафайт с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Согласно источникам, представители Головкина и Мураты обсудили проведение объединительного боя в Японии. Переговоры касались декабря, кануна Нового года и большого боксерского дня для Японии, - рассказал корреспондент DAZN Крис Мэнникс.

Затем эту же информацию подтвердил со-промоутер Головкина Эдди Хирн.

Он отметил, что Геннадий планирует бой с Муратой на 31 декабря.

Также Хирн выразил надежду, что перед этим боем Головкин проведет еще один объединительный поединок в среднем весе — против американца Деметриуса Андраде (30-0, 18 КО).





