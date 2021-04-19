Казахстанцы стали чаще ездить на неисправных автомобилях 

25 тыс. фактов управления авто с неисправностями выявили в МВД за три года, сообщил на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент zakon.kz.

Как показывает анализ правоприменительной практики, за трехлетний период с 2018 по 2020 годы в стране наблюдается тенденция роста эксплуатации технически неисправного транспорта. В 2018 году за управление автомобилями, не отвечающими требованиям безопасности, в том числе при наличии неисправностей и условий, при которых запрещается их эксплуатация, к административной ответственности привлечено 80,5 тыс. человек, в 2019 году – 100,7 тыс. и в 2020 году – 120,5 тыс. водителей, — напомнил Серик Тусупов.

Всего, по его данным, за последние три года выявлено 516 фактов эксплуатации автомобилей с неисправностями тормозной системы, рулевого управления и тягово-сцепных устройств.

Всего за указанный период выявлено 25 тыс. фактов управления транспортными средствами, переоборудованными без соответствующего разрешения. Поэтому работа по выявлению технически неисправного или переоборудованного транспорта нами будет продолжаться на постоянной основе, — заверил замглавы Комитета адмполиции.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан