В ЕАЭС изменятся правила операций с драгоценными металлами и камнями

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Документ предусматривает реализацию изделий с казахстанской пробой на территории всех стран экономического союза без повторного опробирования. Это значит, что экспортировать казахстанские драгметаллы на территорию стран ЕАЭС отечественным предпринимателям теперь станет проще.

Как ранее отмечал сенатор Женис Нургалиев, реализация проекта соглашения будет способствовать эффективному развитию отечественного аффинажного производства по переработке собственного сырья внутри страны, созданию конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной стоимостью, увеличению выпуска ювелирных изделий, обеспечению свободного обращения драгоценных металлов и драгоценных камней в рамках Евразийского экономического союза.

Соглашение также позволит защитить казахстанский рынок от ввоза некачественного ювелирного сырья, а также обмениваться информацией для противодействия отмыванию денег и пресекать коррупционные действия.