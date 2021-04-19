Певица Толкын Забирова повторно заболела коронавирусом

74-летняя мама казахстанской певицы Толкын Забировой повторно заболела коронавирусом, передает zakon.kz.

Об этом певица сообщила в Instagram.

Не думали, что можно заболеть повторно. На этот раз болезнь протекает легче, благодаря антителам. Только тяжело дается маме! Ей 74! Все-таки лучше заранее привиться. Но можно ли прививаться в столь преклонном возрасте? Всем больным желаю здоровья, пусть Аллах даст нам сил, поскорей бы избавиться от этой эпидемии и встретится с близкими на праздниках, - написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Толкын Забирова - Калкажан (@tolkynzabirova)

В комментариях пользователи пожелали скорейшего выздоровления.

14 апреля председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова заявила, что с появлением новых штаммов есть высокий риск повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

У нас пока подтвержденных – это два случая. Но учитывая, что ситуация сегодня такая и есть риск повторных заражений, в клинический протокол введено понятие повторного заражения и какие случаи под эти повторные заражения подходят, - объясняла Есмагамбетова.