Цифровизацию обсудили на заседании Комиссии при Президенте

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам внедрения цифровизации. С докладами выступили члены Правительства, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы Правительства, о Концепции развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и цифровой сферы, национальном проекте "DigitEL", ходе реализации проектов "Smart City" выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, развитии искусственного интеллекта в медицинской отрасли — министр здравоохранения Алексей Цой, вопросах цифровизации кадровой системы государственных органов — председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова

С комментариями выступили представители частных компаний, реализующих цифровые проекты в сферах безопасности и жизнеобеспечения.

Национальный проект "DigitEL" (Digital Era Lifestyle) предусматривает порядка 200 мероприятий по 5 направлениям. В результате реализации проекта в период 2021-2025 годы ожидается 100% охват населения качественным Интернетом и электронными паспортами здоровья, увеличение инвестиций в IT отрасль до 500 млрд тг в год, общего объема экспорта IT продуктов и услуг — до $500 млн, объема производства электронной промышленности — до 90 млрд тенге, создание 100 тыс. новых рабочих мест, открытие 5 IT-школ в регионах.

В рамках цифровизации здравоохранения планируется создание Национального хранилища медицинских изображений (ПАКС система) с искусственным интеллектом. Это позволит обеспечить своевременную и качественную диагностику онкологических заболеваний и болезней легких, снизить зависимость от доступности квалифицированных врачей отдаленных регионах. Эффективность системы апробирована в Алматинской и Атырауской областях — выявляемость онкологии на ранней стадии повысилась на 25%, смертность снижена на 15%.

Одним из ключевых проектов цифровизации экономики Казахстана является "Smart City", направленный на улучшение качества жизни в регионах. В результате реализации проекта в течение трех лет смертность в дорожно-транспортных происшествиях снизилась в 2 раза, затраты на коммунальные услуги — до 30%, количество правонарушений — на 20%.

Сборы налогов за счет цифровизации общественного транспорта повысились на 25-30%. Эталонный стандарт "умных городов" РК состоит из 11 направлений и включает свыше 100 ключевых показателей и 100 инициатив. По итогам 2020 года лидерами по реализации концепции "Smart City" стали города Алматы, Нур-Султан и Караганда. Наименьшее количество баллов набрали города Тараз, Актау и Павлодар.

Участники заседания рассмотрели вопросы дальнейшего расширения охвата городского пространства системами видеонаблюдения, электронной системой оплаты за проезд в общественном транспорте, внедрения "умных систем" в образование, здравоохранение, ЖКХ, социальную и другие сферы. Премьер-Министр поручил презентовать Национальный проект "DigitEL" на заседании Высшего совета по реформам при Президенте РК, а также актуализировать эталонный стандарт "умных городов".