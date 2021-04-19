Доктор военных наук Ким Серикбаев скончался от коронавируса

19 апреля 2021 года ушел из жизни полковник в отставке Ким Серикбаев, сообщает zakon.kz.

Профессор скончался на 88 году жизни от коронавирусной инфекции.

Ветеран Вооруженных Сил, заслуженный деятель Республики Казахстан, профессор, доктор военных наук, действительный член академий военных наук Республики Казахстан и Российской Федерации, полковник в отставке Ким Серикбаевич Серикбаев является одним из разработчиков военной доктрины Казахстана. Также он автор 180 книг и научных работ.

После окончания Уфимского военного училища Ким Серикбаев служил на Дальнем Востоке, позже окончил Военную академию имени Фрунзе в Москве. Ученый являлся ведущим "бауыржановедом", награжден орденом "За службу Родине" III степени и 20 медалями.

Заслуженный деятель Казахстана также возглавлял Совет ветеранов Медеуского района Алматы.

"Совет генералов" Казахстана выражает глубокие соболезнования близким и родным Кима Серикбаева и разделяет горечь невосполнимой утраты.