"Сотрясение, гематомы, ссадины" - родственники об избитой полуторагодовалой девочке

Громкое дело об избиении полуторогодовалой девочки в одном из частных образовательных центров расследуют полицейские Алматы, передает zakon.kz.

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Родители малышки, как сообщает Первый канал "Евразия", обвиняют во всем сотрудников учреждения. Ребенок продолжает получать лечение, с ней работают психологи.

Отмечается, что полуторагодовалую Томирис из частного ясли-сада, куда ее водили последние три месяца, родные забрали с многочисленными ушибами, царапинами и гематомами. Родные малышки уверены, что эти травмы – результат жестоких методов воспитания.

На КТ - внутричерепная мозговая травма, сотрясение, гематомы, ушибы, ссадины. Нас госпитализировали, мы лежали неделю. До сих пор ребенок на успокоительных, ночью просыпается, вздрагивает. Я хочу добиться, чтобы остальные дети не пострадали в будущем. мать девочки Эльвира

По словам матери, в этот частный центр, где занимаются дети от года до пяти лет, полуторагодовалую малышку отдали по совету знакомых. Вход в помещение образовательного центра родителям запрещен - лично увидеть условия содержания воспитанников родные смогли только после инцидента. В день избиения в центре даже просили не вызывать скорую помощь, объяснив это тем, что травмы девочке, якобы, нанес другой ребенок.

Они свою вину отрицают, говорят, что это ребенок (избил полуторагодовалую Томирис - прим. ред.) Но ребенок даже трех-четырех лет не может так сделать. Они мне отправили 250 тыс. на (карту - прим. ред.) Я их не тратила. Оплачиваю все лечение на свои деньги. мать девочки Эльвира

Как заявил хозяин помещения, частный центр не работает с прошлой пятницы. Камер наблюдения в помещении нет.

Лицензию, как выяснили родные малышки, частный детский центр получил лишь в марте.

Я посмотрела с инспектором, где дети едят. У них нет столовой, еду заказывают и привозят. Вместо кухни - маленькая комната, где по очереди их кормят. Никаких условий для детей там нет. Нет ни игрушек, ни игровой зоны. Раньше нас даже не запускали туда, дочка приводила ребенка и уходила. бабушка девочки Жаныл-апа

В полиции уже завели дело по ст. "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей". Согласно статье, виновному может грозить до двух лет тюрьмы.

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Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 141 УК РК и находится в производстве полиции Жетысуского района. В рамках следствия будут проведены соответствующие процессуальные действия и экспертные исследования. пресс-служба ДП Алматы

Мать пострадавшей полуторагодовалой Томирис намерена добиться отзыва лицензии у частного образовательного центра, а также хочет найти виновного в избиении дочери. Малышка до сих пор боится оставаться без мамы. После случившегося женщине пришлось уволиться с работы.