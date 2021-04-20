425 тенге за доллар и 50 долларов за баррель - определены новые параметры бюджета

Правительство Казахстана пересмотрело прогноз социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы и уточнило параметры республиканского бюджета на 2021-2023 годы, передает корреспондент zakon.kz.

Как сообщил премьер-министр страны Аскар Мамин, с учетом оперативных данных по росту экономики Казахстана с начала года и ситуации на мировых товарных рынках, а также прогнозов роста мировой экономики правительством были пересмотрены показатели и индикаторы прогноза социально-экономического развития на 2021 год.

Так, реальный рост ВВП в 2021 году прогнозируется на уровне 3,1%, цена на нефть - на уровне 50 долларов за баррель, курс национальной валюты 425 тенге за доллар. В связи с этим проект республиканского бюджета был сформирован с учетом уточненного прогноза социально-экономического развития. Основными направлениями расходов уточненного бюджета на 2021 год являются обеспечение реализации программы партии "Nur Otan" и послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, - сказал он.

Кроме этого, данные расходы направлены на финансирование мероприятий по борьбе с пандемией и модернизацию системы здравоохранения, а также на стимулирование реального сектора экономики. В то же время министерству финансов совместно с канцелярией премьер-министра поручено обеспечить внесение в парламент законопроекта об уточненном республиканском бюджете и прогноза социально-экономического развития.

По словам министра национальной экономики Асета Иргалиева, согласно уточненному прогнозу инфляция сохранена в ранее утвержденном коридоре 4-6%. Параметры бюджета следующие: доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) в 2021 году оцениваются в объеме 7 трлн 204 млрд тенге, что на 279 млрд тенге выше утвержденного плана.

Гарантированный трансферт из Нацфонда не меняется и сохранен в размере 2 трлн 700 млрд тенге. Целевой трансферт из Нацфонда увеличен с 1 трлн тенге до 1 трлн 850 млрд тенге. Расходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 15 трлн 334 млрд тенге с увеличением на 1 трлн 285 млрд тенге относительно утвержденного показателя. Дефицит бюджета спрогнозирован на уровне 3,5% к ВВП, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан.