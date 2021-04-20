Какая информация не является конфиденциальной для налоговых органов

Министр финансов РК подписал приказ от 9 апреля 2021 года "Об определении критериев степени риска, не являющихся конфиденциальной информацией", передает zakon.kz.
Согласно правилам, для дифференцированного применения мер по минимизации рисков органы государственных доходов осуществляют категорирование лиц, совершающих таможенные операции как до, так и после выпуска товаров, путем отнесения их к категориям низкого, среднего или высокого уровня риска на основании критериев степени риска.
Так, к критериям, используемым для категорирования лиц, совершающих таможенные операции до выпуска товаров, относятся:
К критериям, используемым для категорирования лиц, совершающих таможенные операции, после выпуска товаров, относятся:
Приказ вводится в действие с 30 апреля.
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