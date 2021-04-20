Прокуратура Алматы проверяет законность точечной застройки в городе. Прокуроры для этого выезжают на места, где ведется или планируется строительство, передает zakon.kz.

Сегодня, 20 апреля, прокуроры посетили несколько объектов строительства, которые возмутили горожан, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Алматы.

Прокурор Медеуского района А. Жакупов совместно с представителями акимата встретились с жильцами дома по ул. Алимжанова 54, по вопросам точечной застройки.

Установлено, что данный объект расположен на охранной зоне памятника историко-культурного наследия Дом тканей "Кызыл-Тан", - сообщили в прокуратуре.

Прокурор на месте дал поручение и запросил все разрешительные документы на строительство для изучения их законности.

С участием гражданских активистов установлено 36 объектов точечной застройки. В настоящее время акиматом города по ним принимается комплекс мер по урегулированию ситуации и определению их дальнейшей судьбы.

На сегодня рассматриваются вопросы выкупа восьми земельных участков для государственных нужд.

По десяти объектам предложено завершить строительство с учетом особенностей благоустройства и нужд населения, по пяти - рассматривается возможность восстановления снесенных зданий.

В прокуратуре сообщили, что акимат разработал новые Правила застройки города, которыми предусмотрены отдельные ограничения.

В том числе, по уплотненной застройке центральной части города и дворовых территорий, допустимой высотности зданий, изменению фасадов исторической застройки, сносу объектов, формирующих историческую индивидуальность города и т.д. Эти нормы будут способствовать сохранению сложившегося исторического облика города, - отмечают в надзорном органе.

17 марта текущего года Президент РК на совещании по вопросам дальнейшего развития Алматы поручил прокуратуре совместно с акиматом проанализировать ситуацию по проблемным фактам строительства в районах с плотной застройкой и принять соответствующие меры. В связи с этим прокуратура города будет пресекать любые факты незаконного строительства с целью сохранения аэрационного режима, зеленых насаждений, комфортности городской среды.