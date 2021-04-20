Охранник казино устроил стрельбу при проверке

20 апреля 2021, 14:17
Фото: rg.ru

В Капшагае охранник казино устроил стрельбу, сообщает zakon.kz.

По данным областной полиции, инцидент произошел 18 апреля около 23:00 часов.

Охранник оказал сопротивление работе мониторинговой группы. Он произвел из огнестрельного оружия один выстрел в воздух. Жертв и пострадавших нет. Мужчина задержан на месте, оружие изъято и приобщено к материалам уголовного дела, - отметили в ведомстве.

Начато досудебное расследование по ст. 380 ч.3 УК РК.

Подозреваемый водворен в ИВС ОП Капшагая, - добавили в полиции.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?