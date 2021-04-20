Насиловал, бил, затем повесился – насильник месяц преследовал женщину в Атырау

В течение месяца мужчина преследовал мать троих детей в Атырау. Ей пришлось пережить насилие и страх выйти из дома, сообщает zakon.kz.

История могла кончится еще печальнее, чем на самом деле, считает общественный деятель Дина Тансари. На странице в Facebook Немолчиkz, она рассказала подробности шокирующей истории.

Он познакомился с ней в прошлом месяце этого года и сразу предложил совместное проживание. Женщина, мать троих дочерей 4, 11 и 13 лет, отказалась. Мужчина настаивал. 6 апреля он впервые избил ее. Заявления она не подала, но стала избегать мужчину. А он начал преследовать ее.

12 апреля он нашел ее и силой затолкал в машину. Увез на свою съемную квартиру. Шантажируя, что снимет ее на видео обнаженную, изнасиловал.

По словам Дины Тансари, 13 апреля женщина с сестрой весь день прождали участкового дома, так как идти в участок с ней некому, выйти на улицу она боялась. Участковый пришел вечером, после многократных звонков сестры, но заявление не взял, сказав, заявление нужно написать в участке по месту происшествия.

14 апреля сестра активировала у пострадавшей в телефоне функцию "найти устройство" и отправила в участок с тремя детьми. Но насильник действительно ждал ее и начал приставать на улице. Женщине пришлось прятаться в магазине и оттуда звонить участковому, который проводил ее домой и взял заявление.

По ее словам, в Управлении полиции следователь настоял, чтобы она написала заявление о том, что мужчина ее не насиловал. По словам следователя, с мужчины взяли расписку, о том, что он больше не приблизится к ней.

15 апреля этот человек пинком выбил дверь и проник в дом, где проживают потерпевшая с тремя детьми. Испугавшись за жизнь своих детей, женщина уговорила его выйти на улицу. В этот момент старшая сестра случайно позвонила, трубку сняла старшая дочь и сообщила о происходящем. Она быстро проинструктировала ребенка как вызвать 102, сама же набрала на сотовый телефон участкового. До прихода участкового он силой держал сестру за руку и невнятно что-то объясняя. Его снова забрали в участок, у потерпевшей взяли заявление. На просьбы зафиксировать взлом двери участковый не откликнулся и не зафиксировал. Дина Тансари

Вечером того же дня мужчина сбежал из участка и позвонил потерпевшей из дома. Участковый подтвердил факт побега и уточнил адрес его проживания для задержания. Женщине с детьми в тот день пришлось покинуть дом, так как дверь была сломана.

В назначенный день 16 апреля 2021 года прошел суд. Абьюзера закрыли на двое суток за распитие алкоголя в общественном месте и за словесное оскорбление.

После освобождения он снова возле дома караулил женщину, участковый сам проследил и забрал его.

Потерпевшая больше месяца не могла выйти из дома. Ни на работу, ни даже в магазин.

Сегодня, 20 апреля он забрался через балкон разбив стекла. Ударил женщину по голове, пока не известно, чем, (дочки говорят топором) сам после этого зашел в туалет, повесился и умер. Дина Тансари

Женщина чудом выжила, но она в очень тяжелом состоянии. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом свода черепа, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние. Женщина пока не пришла в сознание.

Департамент полиции Атырауской области сообщает, что по данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 106 Уголовного кодекса РК. В отношении сотрудников полиции проводится служебная проверка.