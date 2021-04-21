Изменились правила оформления сопроводительных накладных на алкоголь и табачные изделия

Утратили силу правила оформления сопроводительных накладных на этиловый спирт, алкогольную продукцию и табачные изделия, взамен этим документам внедрены сопроводительные накладные на товары (СНТ). Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает zakon.kz.

По информации комитета, ранее при совершении оборота алкогольной продукции и табачных изделий оформлялись сопроводительные накладные на алкоголь и табачные изделия (СНА, СНТИ). Теперь эти документы оформлять не нужно.

В связи с чем 21 апреля 2021 года с 20.00 по 22.00 часов планируется установка обновления по блокировке выписки СНА и СНТИ.

Вместо этих документов теперь необходимо выписывать сопроводительные накладные на товары (СНТ).

Субъектам предпринимательства при совершении оборота алкогольной продукции и табачных изделий необходимо оформлять сопроводительные накладные на товары (СНТ), - сообщили в пресс-службе КГД.