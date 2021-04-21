Заявление Бекшина о закупе строительных СИЗов назвали голословным

Заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы ответила на публикации в СМИ о приобретении "некачественных" СИЗов, передает zakon.kz.

Накануне сообщалось, что специальная мониторинговая группа при Антикоррупционной службе по просьбе главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина проверила средства индивидуальной защиты, которые почти год хранятся на складе. На их закуп было потрачено 90 млн тенге. По словам Жандарбека Бекшина, они не соответствуют требованиям. Оказалось, на складе хранятся строительные СИЗы, а не медицинские. Они защищают от пыли и краски и пропускают воду, поэтому непригодны для использования эпидемиологами.

Полагаю, доводы, высказанные Бекшиным Ж.М. являются голословными и необоснованными по следующим причинам: во-первых, государственные закупки в РК уже несколько лет как осуществляется посредством электронного портала, поэтому никаких документов за живой подписью и печатью не может быть, - сказала Асель Калыкова.

Во-вторых, по ее словам, государственные закупки по СИЗам состоялись в рамках действующего законодательства РК.

При этом в приемке поставленного товара поставщиками я участия не принимала, для этого определены должностные лица, в чьи функциональные обязанности это входит.

Помимо этого, на момент поставки товара, поставщиками были предоставлены сертификаты соответствия качества и регистрационные удостоверения, выданные РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и изделий медицинского назначения", которые являются монополистами в данной сфере, что означает, что ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" или иная другая лаборатория не имеет право проводить экспертизу СИЗов, относящихся к изделиям медицинского назначения, - пояснила Асель Калыкова.

При этом она подчеркнула, что переговоры с поставщиками, выигравшими государственные закупки, проводил лично Жандарбек Бекшин.

А также сам лично выбрал из нескольких видов комплектов СИЗ-ов, тот комплект СИЗ-ов, которые были поставлены в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля г. Алматы, - отметила она.

Кроме этого, замруководителя департамента пояснила, что согласно СН РК 1.03-05-2011 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве", понятия строительные средства индивидуальной защиты не предусмотрены, имеются понятия только специальная одежда.

В-третьих, заключение специалиста ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ", на которое ссылается Бекшин Ж.М. не может служить основанием или подтверждением факта некачественности поставленных в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля г. Алматы СИЗов, поскольку в данном заключении были применены нормативно-правовые акты, не применимые к СИЗам, относящимся к изделиям медицинского назначения. Особое внимание хотелось бы обратить и на тот факт, что ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" проводило исследования в отношении СИЗов, источник происхождения которых неизвестен, заявителем было физическое лицо, просившее провести экспертизу СИзов от химических воздействий, к которым СИЗы, закупленные Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля г. Алматы, не имеют никакого отношения, - сказала Калыкова.

Она сообщила, что Бекшиным было подано несколько исковых заявлений в судебные инстанции в отношении поставщиков, якобы поставивших некачественные СИЗы.

Решениями суда, вступившими в законную силу, в удовлетворении исковых требований Жандарбека Бекшина было отказано в полном объеме.

Кроме того, она обратилась с рядом вопросов, касающихся заключения специалиста ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ":

Каким образом Бекшин Ж.М. получил данный документ и откуда, (в Департамент данное заключение официально не поступало)? Проводил ли он проверку данного заключения? Изучил ли Бекшин Ж.М. материалы исследований в ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" для того, чтобы ссылаться на него поскольку идентифицировать товар, поставленный в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля г.Алматы, и сданный на экспертизу в ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ"? Каким образом Бекшин Ж.М. определил, что это один и тот же товар, возможно, также голословно?

Асель Калыкова также заявила, что к заражению медицинского персонала закупленные Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля г. Алматы СИЗы не имеют никакого отношения, так как для медицинского персонала Департамент санитарно-эпидемиологического контроля г. Алматы не закупал никаких СИЗов.

Таким образом, все указанное имеющее свое документальное и законодательное подтверждение свидетельствует о голословности и необоснованности доводов Бекшина Ж.М., - заключила она.